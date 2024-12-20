لم يصل إلى نصف مليون دولار .. الكشف عما سيحصل عليه الأخضر نظير مشاركته بالكأس الذهبية!

تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي أمس الخميس، عن مشاركة الأخضر في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، في نسختي 2025 و2027.

وستحتضن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا النسخة الأولى، حيث ستقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" عن أن المنتخب السعسودي سيحصل على مبلغ 200 ألف دولار، نظير المشاركة الأولى في البطولة، كما سيحصل على مثلهم في النسخة الثانية، ليكون المجموعة 400 ألف دولار.

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وسينضم المنتخب السعودي إلى 8 منتخبات ستشارك في البطولة وهي كندا والولايات المتحدة، وكوراساو، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، هايتي، المكسيك، بنما".

وسيتحدد أسماء الـ7 منتخبات الأخرى التي ستشارك في البطولة بالتصفيات التي ستقام خلال شهر مارس 2025، بينما ستقام القرعة يوم 10 أبريل 2025.