فيديو | مخطط علي البليهي الاستفزازي يفشل رغم اعتداء لاعب اليمن عليه .. ومحمد العويس يفقد أعصابه أمام تصرف الحكم

شاهد الأحداث الساخنة التي حدثت في لقاء السعودية واليمن

شهدت مباراة المنتخب السعودي ضد اليمن أحداثًا ساخنة، بطلها كان مدافع الأخضر علي البليهي، وأيضًا الحارس محمد العويس، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأربعاء.

وحقق الأخضر السعودي فوزًا قاتلًا على نظيره اليمني بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج "خليجي 26".

البداية كانت في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بعدما عاد الحكم العماني قاسم الحاتمي إلى تقنية الـ"VAR"، لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة الأخضر، والتي جاء منها بالفعل الهدف الثاني عن طريق مصعب الجوير.

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قبل أن يقرر الحكم احتساب الجزائية، اعترض الحارس السعودي محمد العويس بقوة على الوقت المستهلك في إقرار ركلة الجزاء، ليقوم زميله عبد الإله المالكي بإبعاده وإعادته إلى مرمى المنتخب السعودي.

كما مارس المدافع علي البليهي هوايته المفضلة باستفزاز لاعبي الخصم، إذ فعل خلال الشوط الثاني من المباراة، مما دفع محمد العويس للتدخل وإبعاد لاعبي الخصم عن مدافع الأخضر.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن أحرز الأخضر الهدف الثالث، قام البليهي باستفزاز لاعبي اليمن مرة أخرى، ليقوم حمزة الريمي بدفعه، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، قبل أن يتراجع عن قراره ويكتفي بالبطاقة الصفراء بعد العودة إلى تقنية الـ"VAR".

تراجع الحكم العماني عن طرد الريمي أبطل مخطط البليهي في التخلص من أحد خصومه، بالكارت الأحمر، وإن كان قد نجح في إخراج منافسه عن شعوره.