الكويكبي: الأجواء مرهقة، لكننا جاهزون بدنيًا لمواجهة اليمن

جناح السعودية يتحدث عن أجواء المعسكر في الدمام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف محمد الكويكبي جناح المنتخب السعودي بصعوبة الأجواء في الدمام حيث يُقيم الفريق معسكره الإعدادي لمواجهة اليمن، لكنه أكد في نفس الوقت أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة.

المزيد من الفرق

ويفتتح الأخضر مشواره في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بمواجهة اليمن في البحرين يوم العاشر من سبتمبر الجاري، ويخوض الفريق غدًا الخميس مباراة ودية ضد مالي استعدادًا لتلك المباراة.

عمر هوساوي يُشيد بمزيج "الخبرة والشباب" في المنتخب السعودي

ويرى الكويكبي أن إقامة جولتين من الدوري السعودي للمحترفين ساهم في إعداد لاعبي المنتخب السعودي بدنيًا للمباراة.

إذ قال "فترة الإعداد مع أنديتنا ساهمت كذلك في تجهيزنا لمثل تلك المباريات، وإن كانت الأجواء مرهقة بعض الشيء".

جناح الاتفاق أضاف حول المدرب الجديد والتعامل مع المدرسة الفرنسية "سنتعرف مع الوقت على أفكار رينار وأسلوب لعبه، لكن الجيد أن القائمة تضم مزيجًا من لاعبي الخبرة والشباب وهذا ما سيعطي الجميع دافعًا لإثبات الوجود وتأكيد الجدارة".

يُذكر أن منتخب السعودية تعاقد مع رينار الشهر الماضي، بعدما رحل المدرب الفرنسي عن تدريب المغرب.