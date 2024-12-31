فيديو | استغلوا يونس محمود .. هجوم على حافلة المنتخب السعودي أثناء مغادرة الملعب بعد وداع "خليجي 26" على يد عمان

السعودية ودعت كأس الخليج بشكل غير متوقع..

واجه لاعبو منتخب السعودية، وفي مقدمتهم قلب الدفاع علي البليهي، موقفًا محرجًا للغاية؛ بعد توديع بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، مساء اليوم الثلاثاء.

السعودية ودعت بطولة "خليجي 26"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025؛ بعد الخسارة (1-2) أمام عمان، في دور نصف النهائي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو أثناء توجه لاعبي الأخضر السعودي والجهاز الفني إلى الحافلة؛ لمغادرة ملعب "جابر المبارك"، بعد الخسارة أمام عمان.

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وحسب ما ظهر في هذا المقطع، تعرض اللاعبون والجهاز الفني لـ"صافرات استهجان" عنيفة؛ من الجماهير غير الراضية عن الأداء والنتيجة.

من الجهة الأخرى.. انتشر مقطع فيديو يظهر عدد من الجماهير العراقية؛ وهي تهتف باسم يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة المحلي؛ وذلك عند مرور البليهي أمامهم.

البليهي كان قد فتح النار على محمود، في تصريحات مع الإعلامي أشرف بن عياد، بعد الفوز على أسود الرافدين (3-1)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ على خلفية أزمة "الضحكة" الشهيرة.

جدير بالذكر أن يونس "ضحك"، في بداية بطولة كأس الخليج، عند سؤاله عن ترشيح السعودية للقب؛ الأمر الذي اعتبره جمهور المملكة، بمثابة "السخرية" من الأخضر وتاريخه؛ ما أشعل الحرب بين الطرفين.