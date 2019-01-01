عمر هوساوي يُشيد بمزيج "الخبرة والشباب" في المنتخب السعودي

قلب دفاع السعودية سعيد بقائمة رينار لمواجهة اليمن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد عمر هوساوي مدافع المنتخب السعودي بمزيج الخبرة والشباب في قائمة الأخضر التي اختارها المدرب هيرفي رينار.

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وكان رينار قد اختار 26 لاعبًا بينهم 5 وجوه جديدة لمعسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة اليمن في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وينتظم اللاعبون حاليًا في الدمام حيث يُقام المعسكر، وقد تحدث هوساوي من هناك مؤكدًا على إيجابية تواجد اللاعبين أصحاب الخبرة بجانب الشباب في المنتخب.

إذ قال حسب صحيفة الاقتصادية السعودية "هذه نقطة إيجابية ليستفيد الشباب من أصحاب الخبرة الذين بدورهم سيواكبون حماسهم".

أضاف "لاعبو الأخضر عليهم مسؤولية كبيرة، وهي حمل شعار الوطن، وأمامنا مهمة كبيرة جميعنا لتشريف الكرة السعودية، رغم صعوبة هذه التصفيات كون جميع المنتخبات تتطلع للتأهل، ولا يوجد منتخب قوي أو ضعيف وعلينا احترامها، ونعدها منتخبات منافسة وقوية حتى نكون أمامها أقوياء".

أتم "كان هناك اجتماع مع رينار لمعرفة فلسفته التي شرحها لنا في أول لقاء لنا معه في الفندق، وأبلغنا بأهمية المرحلة المقبلة وعلينا بذل الجهد من أجل الوصول إلى ما نصبو إليه".

يُذكر أن السعودية ستواجه مالي وديًا مساء غدٍ الخميس قبل أن تلتقي اليمن في البحرين يوم العاشر من الشهر الجاري.