هدف فراس البريكان يُتوج بالأجمل في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

الأخضر الأولمبي حل وصيفًا في البطولة

فاز فراس البريكان مهاجم للمنتخب السعودي الأولمبي بجائزة أجمل هدف في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 ، حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد.

الأخضر الأولمبي بقيادة المدرب السعودي سعد الشهري كان قد وصل المباراة النهائية للبطولة وخسرها أمام كوريا الجنوبية في الأشواط الإضافية بهدف دون رد، لكن هذا لم يمنع تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ستنطلق الصيف القادم في العاصمة اليابانية.

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وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هدف البريكان ضد سوريا في مباراة الدور الأول تُوج بجائزة الأجمل بناءً على تصويت الجماهير، إذ أتاح الاتحاد الفرصة للجمهور للتصويت على الهدف الأجمل بين عدة أهداف اختارها من البطولة.

وحصل هدف البريكان على 40% من الأصوات، يليه هدف الأوزبكي أيبك بوزوروف في مباراة الإمارات بنسبة 37%، فيما حل هدف التايلاندي سوباتشوك ساراتشات ضد أستراليا في المركز الثالث بـ17% من الأصوات.

وكان هدف مهاجم النصر قد فاز كذلك بجائزة أجمل هدف في مرحلة المجموعات من كأس آسيا تحت 23 عامًا، وشارك في التصويت على هدف البطولة ما يزيد عن 40 ألف مشجع.

وسجل البريكان هدفه الجميل بمتابعة ناجحة لتمريرة زميله العرضية، وقد سدد الكرة بكعب قدمه تجاه المرمى السوري.