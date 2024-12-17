سبع هزائم في النهائي وعقدة عمرها 20 عامًا .. كأس الخليج رمز معاناة المنتخب السعودي

الأخضر يدخل النسخة القادمة بهدف فك العقدة

أيام قليلة وتنطلق النسخة الـ26 من كأس الخليج العربي في الكويت، والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أقوى النسخ على صعيد التنافسية والرغبة في حصد اللقب، وتُمثل النسخة تحديًا خاصًا للمنتخب السعودي الراغب ف فك العقدة والتغلب على "نحس" المباريات النهائية.

السعودية كانت حاضرة في بطولات "خليجي" منذ النسخة الأولى التي أقيمت عام 1970، ولم تتخلف عن المشاركة، وإن لم يكن دائمًا بالفريق الأول، سوى مرة واحدة عام 1990 حين انسحبت اعتراضًا على تعويذة البطولة التي أقيمت في الكويت، حيث رأت أنها تُشير إلى حرب الجهراء التي شهدها عام 1919.

المنتخب السعودي خلال تلك الفترة من 1970 حتى 2024 حقق العديد من النجاحات والإنجازات، إذ تُوج بكأس آسيا 3 مرات وحل وصيفًا 3 أخرى، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم 6 مرات شهدت واحدة منها، عام 1994، وصوله إلى دور الـ16 بأداء ممتاز، وكذلك حل وصيفًا في كأس القارات 1992 ورابعًا في 1999 ... كل هذا إلا أنه لم ينجح في الفوز بكأس الخليج سوى 3 مرات فقط!

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الأدهى أن الأخضر انتظر حتى النسخة الـ12 والتي أقيمت عام 1994 ليُتوج بلقبه الأول بالبطولة، والخبر الأسوأ أن المنتخب لم يستطع الفوز بكأس الخليج منذ 2003 حين حقق لقبه الثالث والأخير!

أرقام وحقائق تُجسد تمامًا معاناة المنتخب السعودي في بطولات "خليجي"، وإن لم تقتنع أن الأمر بات أشبه بالعقدة فإليك الحقيقة الصادمة بأن الأخضر خاض نهائي بطولة كأس الخليج 10 مرات طوال تاريخه خسر منها 7! شيء أشبه بوضع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

الكويت نالت حصة الأسد من كعكة انتصارات دول الخليج على السعودية في نهائي البطولة الإقليمية، حيث فاز الأزرق على الأخضر في 4 مباريات نهائية، فيما كان نصيب عُمان وقطر والبحرين مرة لكل منهم.

النتائج السلبية للأخضر في كأس الخليج كانت منطقية نوعًا ما بسبب مشاركته بالفريق الرديف مقابل تواجد المنتخبات الأساسية للمنافسين، لكن في أحيان أخرى لم يكن هذا هو الوضع بل كانت تفاصيل صغيرة جدًا تقف حائلًا أمام الأخضر ومنصة التتويج .. هذا ما نصفه في عالم الساحرة المستديرة أن "الكرة لا تريد له الفوز".

الصحفي إبراهيم العنقري أكد على "‘عقدة" كأس الخليج للسعوديين بقوله مؤخرًا "المدرب هيرفي رينارد عليه أن يعي تمامًا أن بطولة خليجي قوية وتنافسية جدًا، كما أنها صعبة للغاية، المنتخب السعودي كان يصول ويجول في آسيا خلال أواخر الثمانينات والتسعينات ورغم ذلك لم ينجح في الفوز باللقب الخليجي وكان يُعاني بشدة هناك".

رينارد نفسه قال في مؤتمر صحفي يوم أمس أنه يرغب بالفوز باللقب للثأر من خروجه المؤسف مع المنتخب السعودي من بطولة العام الماضي، والتي توج بها منتخب العراق، ولكنه في نفس الوقت اعترف بصعوبة المهمة.

المنتخب السعودي يأمل أن يستطيع تخطي دور المجموعات أولًا في النسخة القادمة، خاصة أن المهمة لن تكون سهلة بوجود منتخبات مثل البحرين وعُمان والعراق، ومن ثم سيأمل في الوصول للنهائي وهناك سيسعى جاهدًا لتحطيم عقدة "خسارة النهائيات" والتمرد على "ثوابت خليجي" والعودة إلى الرياض باللقب الثمين.