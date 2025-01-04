إبراهيم لطف الله أفضل حارس مرمى في خليجي زين 26..

قرر إبراهيم لطف الله، حارس مرمى المنتخب البحريني، التخلي عن صمته، والرد أخيرًا بشأن موقفه من رسائل التنمر التي طالته، خلال الفترة الماضية، بسبب وزنه الزائد.

وتوج منتخب البحرين، بلقب كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على سلطنة عمان بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وقال لطف الله، الذي توج بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، إنه ليس منزعجًا من رسائل التنمر عليه، بينما استدرك "لا تنسوا أن تضعونها هنا"، وأشار إلى جائزته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن تتويج المنتخب البحريني بكأس الخليج، رغم أنه لم يكن مرشحًا للقب في البداية، قال إبراهيم لطف الله، "أحسن شيء أن تكون بعيدًا عن الأضواء"، مؤكدًا أنه رد على الجميع في المستطيل الأخضر.

ولعب لطف الله دورًا بارزًا في قيادة منتخب البحرين بلقب خليجي زين 26، بالكويت، بعدما شارك في 4 مباريات، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وتعرّض إبراهيم لطف الله لحملات ساخرة من وزنه الزائد، والذي جاء تزامنًا مع ظهور الحارس البحريني وهو يأكل العيش البخاري والمشاوي، بعد فوز منتخب بلاده على الكويت، بهدف دون مقابل، في مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي.