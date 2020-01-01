ما هو الممر الشرفي؟ وهل يقوم به مانشستر سيتي لليفربول؟

كل ما تريد معرفته عن الممر الشرفي الذي اعتاد الأندية القيام به لبطل أي مسابقة، وهل يقوم به مانشستر سيتي لليفربول بعد تتويج الأخير بالدوري الإنجليزي؟

أحمد رضوان | تويتر

لا شك أن الهدف الاسمى لكرة القدم هو بث روح المنافسة والروح الرياضية في نفوس الجماهير والمساعدة على تقويم المجتمع، وهو ما يلزم اللاعبين والمدربين وجميع عناصر ونجوم اللعبة على إظهار الاحترام للمنافس مهما كان.

هناك العديد من الطقوس التي تعبر عن احترام اللاعبين والأندية لبعضهم البعض، فعلى سبيل المثال من تقاليد الكرة في السنوات الأخيرة أن يصافح مدربي الفريقين بعضهما البعض قبل بداية المباراة وأن يتصافحا بعض المباراة، وأن يذهب الفائز للخاسر.

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مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض سبقت ذلك بسنوات، لكن كلما مر الوقت كلما ظهرت سلوكيات تعبر أكثر عن الاحترام المتبادل بين عناصر اللعبة، ولعل أبرزها في السنوات الأخيرة هي الممر الشرفي.

هناك بعض الفرق التي لا تقبل هذه الفكرة وهناك من يرحب بها، ويعتمد ذلك على مدى العداء أو الكراهية بين الفريقين، كذلك على العلاقات بين الفريقين وعلى قرار المدرب أو المسؤولين في النادي، لكن غالبية الفرق في الغالب تبادر بعمل الممر إذا اقتضى الأمر ذلك.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً عن قرب عن الممر الشرفي..

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ما هو الممر الشرفي؟

الممر الشرفي هو ممر يقوم به لاعبو فريق كرة قدم للاعبي فريق آخر، وذلك إقراراً من الأول بإنجاز الثاني، وقد جرت العادة أن يتم عمل هذا الأمر للفريق الفائز بالبطولة مع أول لقاء بعد التتويج الرسمي، أو في حالة خسارة أحد الفرق نهائي كأسٍ ما مثل دوري أبطال أوروبا ييقوم به الفائز للخاسر.

بعد حسم برشلونة الدوري الإسباني مبكرًا موسم 2017-18، فريق ديبورتيفو لاكورونيا بعمل الممر له، وكان الجميع يتوقع أن يفعل ريال مدريد نفس الأمر في الكلاسيكو الذي تلى هذه المباراة حينها، لكن هذا لم يحدث.

يتكون الممر الشرفي من لاعبي الفريق الخاسر أو الفائس "حسب الحالة" الذين يقفون في صفين متوازيين، فيما يعبر الفريق الآخر من بين هذين الصفين وسط تصفيق كل المتواجدين في الصفين كما هو موضح في الصورة.

هل يقوم مانشستر سيتي بالممر الشرفي لليفربول؟ فكرة الممر الشرفي انتشرت في الأساس من خلال الكرة الإسبانية وذلك مع زيادة شعبية الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة بسبب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ، وهو في الأساس تقليد إسباني حتى خارج كرة القدم. لا يخفى علينا أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يحمل الجنسية الإسبانية، وبالطبع سيكون من المتوقع منه قيادة لاعبيه للقيام بتحية ليفربول بعد فوزه بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا. من المتوقع أن يرحب اللاعبون وإدارة السيتي بل وحتى الجماهير بهذا التصرف، فرغم الحساسية التاريخية بين المدينتين، إلا أن الصراع متمحور حول الريدز ومانشستر يونايتد حتى أن المباراة بينهما تُعرف بديربي الكراهية، أما بالنسبة للسيتيزنس فلم يظهر في السنوات الأخيرة على الأقل أي شيء يشير إلى هذا المفهوم من طرفهم أو ضدهم. تحدث بيب جوارديولا للصحافة البريطانية بشأن الممر الشرفي، وأشار إلى أنه مستعد لتقديم مظاهر الاحترام لليفربول ومدربه يورجن كلوب في المباراة التي ستجمعهما في الدوري الإنجليزي مطلع يوليو، وقال أنه سيكون مستعدًا لقيادة ممرًا شرفيًا للريدز. هل رفض فريق عمل الممر الشرفي من قبل؟

حدث ذلك في كثير من الحالات من قبل، لعل أبرزها حادثة الكلاسيكو التي تحدثنا عنها سابقًا في إياب موسم 2017-18.

قرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عدم تكريم برشلونة حينها بعمل الممر الشرفي من قبل لاعبي الملكي، فإذا عدنا بالذاكرة إلى أبريل سنجد أن المدرب الفرنسي وضح هذا الأمر قائلاً "هذا هو قراري وهذا هو... برشلونة كسر التقليد".

ادعى مدرب البلانكوس أن البلاوجرانا هو من كسر لتقاليد أولاً، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في ديسمبر الماضي في السانتياجو بيرنابيو، والذي خسره الريال.

كان الميرينجي وقتها عائداً من الإمارات بلقب كأس العالم للأندية، لكن برشلونة تغاضى عن التقليد ولم يقم لاعبوه بالممر الشرفي، وهو الأمر الذي أغضب زين الدين زيدان.

أثارت هذه الحادثة الكثير من الجدل، ورأى النقاد وقتها أن التقاليد يجب أن تُحترم، لكن اللاعبون لم يكترثوا.

وبعد أن قرر المدرب الفرنسي الرد على تصرف الكتلان في الكلاسيكو الأخير، صرح جيرارد بيكيه متهكماً على قرار زيزو قائلاً أنه أصبح غير قادراً على النوم منذ هذا القرار.

في المقابل رأى سيرخيو راموس أن هناك ضجة كبيرة على هذه القضية، وقال "حصد البرسا اللقب، وهو ما أراده، لكن لن يكون هناك ممراً شرفي نقطة".

أكد إيرنستو فالفيردي أن ناديه ولاعبيه يقدرون إنجازات غريمهم التقليدي، لكنه اتفق مع زيدان في وجهة نظره حيث قال عن الممر الشرفي أنه فقد جوهره.

وقال مدرب برشلونة حينها "كان الممر الشرفي شيئاً يُصنع منذ سنواتٍ مضت كنوع من الإشادة الرمزية والاعتراف بين اللاعبين، ولم تكن كرة القدم وقتها على وضعها الحالي في كل شئ"، وأضاف "نحن مدينون بالاعتراف لمدريد على ما وصلوا إليه في هذه السنة".

وأردف فالفيريدي "حول فكرة الممر الشرفي، فأنا لم أقم به من قبل لأي أحد، ولا أريد أن يُفعل من أجلنا، لقد فقد جوهره الذي كان يتمتع به في السنوات القليلة الماضية".

قام ريال مدريد بالممر لبرشلونة من قبل، كان ذلك في عام 1991 في سانتياجو بيرنابيو، عندما نجح فريق أحلام يوهان كرويف في الفوز بالدوري الإسباني .

هل قام برشلونة بالممر الشرفي لريال مدريد من قبل؟

نعم، سبق لبرشلونة القيام بالممر الشرفي لريال مدريد من قبل، وهو الأمر الذي يوضح امتعاض الكثير من المشجعين والمتابعين والنقاد على قرار زين الدين زيدان.

قام البلاوجرانا بعمل الممر للملكي في كلاسيكو الكامب نو موسم 1988، وتكرر هذا الأمر تحت إمرة فرانك ريكارد عام 2008 عندما فاز الميرينجي بالدوري الإسباني ، وعن هذا الموقف قال قائد لفريق وقتها كارليس بويول أنه لم يحب الأمر لكنه كان ضرورياً.