الملك حضر في قطر .. ظهور شبيه ليبرون جيمس بكأس العالم!

تشابه كبير بين نجم كرة السلة ولاعب الكاميرون

التقط مشجع لقطة طريفة من مونديال قطر 2022 تخص التشابه الكبير بين أحد لاعبي الكاميرون في لقاء سويسرا ونجم كرة السلة ليبرون جيمس.

الكاميرون سقطت في ظهورها الأول بكأس العالم بهدف نظيف ضد سويسرا الأسبوع الماضي لحساب المجموعة السابعة من البطولة.

وشهد اللقاء مشاركة بريان مبيمو مع الأسود الكاميرونية، والذي ينشط في إنجلترا مع برينتفورد، ولكن الشبه الكبير بينه وبين لاعب السلة الأمريكي لم يمر مرور الكرام.

ونشر أحد الأشخاص تغريدة كتب فيها: "هذا هو السبب إذاً لغياب ليبرون عن المباريات الخمسة الأخيرة"، التغريدة التي جلبت تفاعلاً كبيراً وصل لدرجة رد جيمس بنفسه.

so this why LeBron been out the last 5 games pic.twitter.com/WZaVWMgqOz — LakeShowYo (@LakeShowYo) November 24, 2022

"الملك ليبرون" كما يلقب رد عبر إنستجرام وخاصية القصص بنشر التغريدة وعلق كاتباً: "أملك عملاً يجب أن أقوم به في أماكن أخرى".