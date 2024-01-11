المقصود ليس الإشادة .. مفاجأة صادمة في تصريحات سيميوني عن الجمهور السعودي!

تعرف على ما الذي كان يقصده سيميوني من تصريحاته

خرج المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني؛ المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بتصريحات كانت تبدو أنه يُشيد من خلالها بالجمهور السعودي الذي حضر مباراة فريقه أمام ريال مدريد، ولكن المقصود عكس ما فهمه الكثيرين!

وخسر أتلتيكو على يد ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "AS" الإسبانية، فإن سيميوني قال خلال المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد للشعب السعودي الذي أتى للملعب، من أجل تشجيع أتلتيكو مدريد، وهذا دليل على تطور الفريق، أتى بعض الناس لتشجيعنا".

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وأضاف سيميوني: "القدوم للسعودية مفيد لنا ويسعدني (يقصد هنا السخرية بسبب السفر ثم الهزيمة وعدم وجود مشجعين كافيين لفريقه بالمباراة)".

وواصل المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: "لعبنا 90 دقيقة جيدة جدًا، وعانينا بعدما نجح ريال مدريد في التعادل، وأعتقد أنهم يستحقون الفوز بالمباراة".