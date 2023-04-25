المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. جاري لينكر يحسم الجدل!

شارك نجم إنجلترا السابق، جاري لينكر، في الحديث عن المقارنة المعتادة بين كلًا من ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، لكن حسم الإنجليزي الجدل.
وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب بعام 2022، بعد تتويج بلاده بكأس العالم، في حين انتقل رونالدو إلى النصر السعودي، بعد صراعات مع مانشستر يونايتد.
في حديث للإنجليزي لينكر عام 2019 عن مقارنة ميسي برونالدو قال:" الناس يتشوقون إلى مناظرة بين ميسي ورونالدو، ليس هناك مقارنة بالنسبة لي ".
وأردف:" ميسي مجرد ظاهرة، تخطى 30 عامًا وما زال قوياً، يلعب كرة القدم بطريقة لا يعرفها بقيتنا، إنه في مستوى مختلف عن أي شخص آخر".
الجدير بالذكر أن لينكر قال مسبقًا أن رونالدو رفض الحديث معه، بسبب رأيه بميسي.
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