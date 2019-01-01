المفاوضات بين يوفنتوس وتوتنهام بشأن ديبالا تتعطل

تعطُّل المفاوضات بشأن ديبالا بين يوفنتوس وتوتنهام ومستقبل الأرجنتيني يتعقد أكثر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكدت مصادر صحفية إيطالية وإنجليزية أن المفاوضات بين توتنهام ويوفنتوس من أجل باولو ديبالا قد توقفت.

وكان ديبالا قد بات أقرب لتوتنهام من أي فريق آخر بعدما رفض الرحيل عن يوفنتوس في اتجاه مانشستر يونايتد.

ومع تعطل انتقاله إلى توتنهام، يبدو يوفنتوس في ورطة حقيقية، نظرًا لأن الميركاتو ينتهي غدًا في إنجلترا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وفي حال لم تتوصل الإدارتين إلى اتفاق خلال الـ 24 ساعة المقبلة، لن يكون هناك أي سبيل لانضمام ديبالا إلى أي نادٍ إنجليزي.

وعلى ما يبدو فإن النجم الأرجنتيني سيكون خارج خطط ماوريسيو ساري في الموسم المقبل، وبقاءه في يوفنتوس سيكون صداعًا إضافيًا في رأس الفريق.

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يذكر أن انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد كان سيتم في إطار صفقة تبادلية ينتقل على إثرها روميلو لوكاكو إلى السيدة العجوز.