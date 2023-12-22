المفاوضات بدأت .. الهلال في محادثات ساخنة مع ثنائي الدوري البرازيلي!

ميركاتو نادي الهلال يشعل مبكرًا

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بدأ مسؤولو نادي الهلال السعودي، التفاوض مع أكثر من لاعب أجنبي؛ لضم أحدهم في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الهلال قرر التعاقد مع لاعب أجنبي، في الميركاتو الشتوي القادم، بديلًا عن الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور، والذي سيغيب عن الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتحت عنوان "خاص".. كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، عن تفاوض الزعيم الهلالي، مع أكثر من لاعب أجنبي يجيد في مركز الظهير الأيسر.

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الجدي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، فتح الإدارة الهلالية، خط مفاوضات مع جليرمي أرانا وإيرتون لوكاس، ثنائي أتلتيكو مينيرو وفلامنجو البرازيليين، على التوالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه بجانب هذا الثنائي؛ رصد نادي الهلال، أكثر من لاعب آخر، يجيد في مركز الظهير الأيسر، ويتواجدون في الدوريات الأوروبية الكبرى.

جدير بالذكر أن الهلال يُعاني بشدة في الظهير الأيسر؛ حيث لا يتواجد سوى ياسر الشهراني، مع الاعتماد على الظهير الأيمن محمد البريك ومتوسط الميدان ناصر الدوسري، في هذا المركز أحيانًا.

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