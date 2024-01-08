المفاوضات بدأت .. الأهلي يختار ابن ريال مدريد لـ"تعويض" روبرتو فيرمينو

خطوة أولى من الأهلي لـ"التعاقد" مع مهاجم عالمي جديد

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لا يزال النادي الأهلي السعودي، يبحث عن مهاجم جديد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الجدل بشأن مستقبل البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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فيرمينو انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ إلا أنه لم يسجل سوى 3 أهداف فقط؛ ليزداد الحديث عن "استبداله" في الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد بن عبد العزيز، مساء اليوم الإثنين، وقع اختيار الإدارة الأهلاوية، على المهاجم الإسباني ألفارو موراتا؛ لضمه إلى صفوف الفريق.

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ابن عبد العزيز أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، فتح الأهلي خط مفاوضات مع موراتا؛ بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في يناير الحالي.

موراتا البالغ من العمر 31 سنة، مثّل جميع الفئات السنية للعملاق الإسباني ريال مدريد، كما لعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن اسم ألفارو موراتا، ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، في الصيف الماضي؛ إلا أن أتلتيكو مدريد، رفض الاستغناء عن اللاعب وقتها.

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