المغرب 2030؟ فينجر يُلمح بتنظيم كأس العالم في قارة إفريقيا!

تراجع عن مقترح إقامة البطولة كل سنتين

يعتقد أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن بطولة كأس العالم في قطر، أظهرت إمكانية نجاح المسابقة بشكل مبهر من خلال إقامتها في فصل الشتاء.

موعد كأس العالم أثار حالة من الجدل قبل انطلاق المونديال، بسبب نقله إلى الشتاء بدلًا من التوقيت المعتاد في الصيف، لتفادي الأجواء الحارة في قطر بفصل الصيف.

وقال فينجر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن إمكانية إقامة المزيد من النسخ في الشتاء:"لو أردنا إضفاء الطابع الديمقراطي على كرة القدم، فسيتعين علينا الذهاب إلى البلدان الإفريقية وهي الأماكن التي من المستحيل استضافتها لكأس العالم في الصيف، والآن نحن نرى نجاح البطولة في الشتاء من خلال مونديال قطر".

وأضاف:"بالطبع لم يكن لدى العديد من اللاعبين الوقت المعتاد للاستعداد البدني، ولكن على الأقل جميعهم تعاملوا مع هذه المنافسة بنضارة ذهنية حقيقية، وهو ما لم يكن الحال دائمًا في الماضي".

وأما عن إقامة كأس العالم كل سنتين:"لقد طُلب مني التفكير في الأمر واعتقدت أنها ليست فكرة سيئة، ولكن مثل هذا التغيير كان سيتطلب مراجعة كاملة للتقويم وهذا ما لا نتجه نحوه في الوقت الحالي، نحن الآن نفكر في دورات مدتها 4 سنوات بالتناوب مع كأس العالم ومونديال السيدات وبطولات اليورو".

جدير بالذكر أن المغرب تعتبر من المرشحين لاستضافة كأس العالم في عام 2030، وسط توقعات بتحالف مشترك مع تونس والجزائر.