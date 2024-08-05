فيديو | "أصابه وتسبب في استبداله" .. نجم المغرب يشعل أزمة غير مقصودة في قمة إسبانيا الأولمبية

لقطة مثيرة في قمة المغرب وإسبانيا..

تسبب عبدالصمد الزلزولي، نجم منتخب المغرب تحت 23 سنة، في "أزمة تحكيمية"، خلال مباراة أسود الأطلس أمام إسبانيا، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

المغرب تأهل إلى نصف نهائي "أولمبياد باريس"، بعد اكتساح الولايات المتحدة الأمريكية، بأربعة أهداف دون رد؛ بينما تخطت إسبانيا، المنتخب الياباني بنتيجة (3-0)، في دور الـ8.

وفي الدقيقة 16 من عمر المباراة.. تم استبدال حكم الساحة الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، بـ"الحكم الرابع" السويدي جلين نايبرج، الذي استكمل إدارة القمة الأولمبية.

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استبدال تانتاشيف؛ جاء بعد تعرضه لـ"الإصابة"، عقب سقوط اللاعب الإسباني مارك بوبيل على قدمه، بشكل غير مقصود.

وسقوط بوبيل من الأساس، على قدم الأوزباكي إيلجيز تانتاشيف؛ جاء بعد تعرضه للدفع من الزلزولي، الذي حرص على التوجه إلى الحكم، والاعتذار منه على هذه اللقطة.

جدير بالذكر أن الفائز من قمة المغرب وإسبانيا، سيواجه في المشهد الختامي من منافسات كرة القدم في "أولمبياد باريس"، مع المتأهل من لقاء فرنسا ومصر.