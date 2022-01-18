المغرب ضد الجابون: مباشر لحظة بلحظة

المغرب 0× 1الجابون

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21' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألفينا يحرز الهدف الأول للجابون، تمريرة طولية، يخطئ أكرد في عدم تشتيت الكرة، وتصل إلى ألفينا الذي ينفرد بالمرمى ويسددها في الشباك

20' أوووووه الكعبي يهدر فرصة هدف أول للمغرب، تمريرة رائعة إلى أيوب الذي كسر مصيدة التسلل، وتسديدة قووية ولكن حارس الجابون يمسك بالكرة

14' تسديدة من اللاعب كانجا ولكن الكرة بعيدة عن مرمى المغرب

7' منتخب المغرب يسيطر ويستحوذ على الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش الاعتماد على طريقة لعب 4-4-2 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-4-2

منير مهند محمدي

آدم ماسينا - نايف أكرد - سفيان تشاكلا - أشرف حكيمي

فيصل فجر - سفيان أمرابط - عز الدين أوناهي - إلياس شاير

أيوب الكعبي - يوسف النصيري

تشكيل الجابون:

قرر باتريس نوفو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-5-2

جان نويل أمونوم

لويد بالون - برونو إكويل مانجا - جونيور أسومو أكو

أنتوني أويونو - أندريه بوكو - جويلور كانجا - يوهان أوبيانج - أليكس موكيتو موسوندا

آرون بويندزا - جيم ألفينا

حسم أسود الأطلس تأهلهم للدور التالي بعد الفوز في أول جولتين على غانا وجزر القمر، في المقابل يحتاج الجابون لتجنب الخسارة لضمان الحصول على المركز الثاني والصعود لدور الـ16.

أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من موقع جول، لمباراة المغرب ضد الجابون في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة أمم إفريقيا 2021، والتي ستُقام على ملعب أحمدو أهيدجو.