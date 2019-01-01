خاليلوزيتش: المغرب لديه مشكلة في الهجوم

أسود الأطلس حققوا فوزهم الأول تحت قيادة البوسني أمام النيجر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وضع البوسني وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، يده على أهم المشكلات التي يعاني منها أسود الأطلس عقب ثاني مباراة يقوده بها.

أسود الأطلس أنهوا معسكرهم أمس الثلاثاء، بالفوز أمام النيجر بهدف وحيد، في إطار ودي، على ملعب مراكش. (طالع تقرير المباراة)

وقال خاليلوزيتش، خلال تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "كان أمامنا فرصة لإحراز عديد الأهداف من خلال الفرص الكثيرة التي تم خلقها، لكننا أهدرنا الفرصة، هدف واحد لا يكفي، لدينا مشكلة في الهجوم".

وأضاف: "أمامنا عمل كبير علينا القيام به، لحل الإشكالية في الفاعلية الهجومية، سنقوم بضم عناصر جديدة للفريق في أكتوبر حتى أحظى بمجموعة أكثر تنافسية، يجب علينا تطوير الفاعلية أمام المرمى".

يذكر أن هذه ثاني مباراة يقود بها البوسني منتخب المغرب، بعدما خاض قبل أيام لقاء ودي أمام بوركينا فاسو، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.