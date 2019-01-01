المغرب تتعادل في الوقت القاتل أمام بوركينا فاسو ودياً

أولى مباريات أسود الأطلس تحت قيادة خليلوزيتش

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعادل المنتخب المغربي، أمام بوركينا فاسو بهدف لكل منتخب، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم، استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتعد هذه المباراة الأولى، لأسود الأطلس تحت قيادة المدرب الجديد وحيد خليلوزيتش، خلفاً لهيرفي رينارد الذي رحل إلى تدريب السعودية.

المنتخب البوركيني، تقدم في الدقيقة 71 عن طريق بايلا، بعد خطأ قاتل من المحمدي حارس المغرب، عندما فشل في التصدي لتصويبة لاعب بوركينا فاسو لتسكن الكرة الشباك.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، تمكن زهير فضال من تعديل النتيجة بعد متابعة لكرة رأسية داخل منطقة الجزاء، من زميله.