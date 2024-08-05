فيديو | "حكيمي استفزه بالكلمات ورحيمي رقص أمامه" .. تصرفات غريبة ضد حارس إسبانيا في قمة المغرب الأولمبية

ماذا فعل ثنائي منتخب المغرب؟..

تعرض أرناو تيناس، حارس مرمى منتخب إسبانيا تحت 23 سنة، لـ"استفزازات غريبة" من نجوم المغرب، خلال قمة نصف نهائي منافسات كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

المغرب تأهل إلى نصف نهائي "أولمبياد باريس"، بعد اكتساح الولايات المتحدة الأمريكية، بأربعة أهداف دون رد؛ بينما تخطت إسبانيا، المنتخب الياباني بنتيجة (3-0)، في دور الـ8.

وأثناء استعداد المغرب لـ"تنفيذ" ركلة جزائية، تحصل عليها في الدقيقة 35 من الشوط الأول؛ قام أشرف حكيمي، قائد وظهير أسود الأطلس، بالتوجه إلى تيناس، وأخذ يوجه إليه بعض الكلمات.

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هذه الكلمات جاءت وسط صمت من تيناس؛ إلا أنه على ما يبدو أن حكيمي، أرد إخراج زميله في فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، من تركيزه، قبل تنفيذ الركلة الجزائية.

الأمر لم ينتهِ هُنا.. حيث قام سفيان رحيمي، مهاجم منتخب المغرب الأولمبي، بـ"احتفال" مثير للجدل؛ بعد تنفيذه الركلة الجزائية بنجاح، وإسكانها داخل الشباك.

رحيمي وقف تحت أنظار أرناو تيناس، وقام بـ"الرقص" أمامه بشكل مثير للجدل؛ قبل أن يحتفل مع زملائه وجماهير منتخب المغرب، بالتقدم في النتيجة (1-0)، قبل أن تعادل إسبانيا النتيجة.

جدير بالذكر أن سفيان رحيمي الذي ينشط في صفوف العملاق الإماراتي العين، يتصدر جدول ترتيب هدافي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024، برصيد 6 أهداف.