المغاربة يشعلون الصراع .. ألتراس ريال مدريد يقصف مانشستر سيتي بهتاف عنصري!

معركة خارج أسوار ملعب الاتحاد

هاجمت مجموعة الألتراس الداعمة لنادي ريال مدريد، جماهير مانشستر سيتي، خارج أسوار ملعب الاتحاد.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

واحتشدت جماهير ريال مدريد خارج ملعب الاتحاد قبل ساعات من اللقاء، حيث ظلت تهتف لفريقها، ومن ثم قامت بالهجوم على المنافس مانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأطلقت مجموعة الألتراس هتافًا أزعج جماهير مانشستر سيتي، حيث رددوا جملة: "مدينتكم تحت سيطرة المغاربة"، وهو ما خلق مشاحنات بين جمهور الفريقين قبل انطلاق اللقاء.

ومن المنتظر، أن تشهد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد صراعًا شرسًا على تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خصوصًا أن مباراة الذهاب في "سانتياجو برنابيو" انتهت بالتعادل (3-3) وشهدت إثارة كبيرة.

ويتأهل الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، لمواجهة المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ وآرسنال، علمًا بأن مباراة الذهاب في لندن انتهت بالتعادل (2-2).