المعز علي: هدفي الأول أن تحقق قطر البطولة قبل أي لقب فردي

المعز علي يتحدث عن أهدافه في كأس آسيا واقترابه من معادلة رقم علي دائي الهداف التاريخي للبطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد المعز علي، مهاجم المنتخب القطري وهداف بطولة كأس آسيا، أن كل ما يشغله هو تحقيق منتخب بلاده البطولة، وليس الحصول على لقب الهداف.

وساهم المعز في تأهل العنابي، إلى نهائي كأس آسيا للمرة الاولي في تاريخه، عقب فوزه على الإمارات، برباعية نظيفة في نصف النهائي.

وقال المهاجم صاحب الـ 22 عاماً في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "أريد أن أبارك للقيادات والشعب القطري على الفوز، اليوم طبقنا تعليمات المدرب، كان بإمكاننا زيادة النتيجة عن هذا".

ويتصدر المعز قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، يحتل بهم المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ.

وواصل حديثه قائلاً: "فخور بهذا الإنجاز، صحيح أنني لم أسجل في المباريات السابقة، ولكن اليوم ربنا كتبلي التسجيل، يجب أن أفكر في الفريق قبل التفكير في نفسي، خطتي أن نحقق البطولة قبل أن أحصل أي لقب فردي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "علينا ان نحتفل اليوم، سنغلق ملف الإمارات مساء الليلة، وسنستعد للكمبيوتر الياباني من الغد".