المعز علي: أهدافي تأتي بتعب زملائي وحققنا هدفنا الأول

المعز على يتصدر قائمة هدافي كأس آسيا برصيد سبعة أهداف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد المعز علي هداف بطولة كأس آسيا، ومهاجم منتخب قطر أن تصدره لقائمة هدافين البطولة، ناتج من جهوده زملائه في الملعب.

ويتصدر المهاجم القطري صاحب الـ 22 عاماً، صدارة هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف، بعد هدفيه في شباك السعودية اليوم.

وقال المعز في تصريحات عقبت اللقاء: "أبارك للشعب القطري، ولإخواني اللاعبين كنا نطمح أن نكون متصدرين للمجموعة وتمكنا من تحقيق هدفنا".

وواصل: "أهدافي تأتي بعد تعب من اللاعبين، دوري فقط كمهاجم هو استغلال تلك الفرص وتسجيل الأهداف".

وحقق المنتخب القطري فوزاً، تصدر به مجموعته الخامسة في البطولة، على المنتخب السعودي مساء اليوم بهدفين نظيفين.

الجدير بالذكر أن المنتخب القطري يواجه نظيره العراقي، مساء الثلاثاء القادم في إطار مباريات دور الستة عشر من البطولة.