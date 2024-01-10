رغم المعركة القانونية .. هكذا رد بيتروس بعد مطالبته بـ"العودة" إلى النصر!

الجميع يترقب القرار النهائي في معركة بيتروس والنصر القانونية

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دخل النجم البرازيلي بيتروس ماثيوس، خلال الأشهر القليلة الماضية، في معركة قانونية شرسة مع ناديه الأسبق النصر؛ للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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بيتروس لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى أكتوبر 2021؛ حيث قدّم شكوى رسمية ضد النادي، بعد الرحيل.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر من ناحيته قرارًا يُلزم قلعة العالمي بسداد أكثر من 9 ملايين ريال سعودي إلى النجم البرازيلي؛ ليقدم النادي استئنافًا أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في انتظار الحكم النهائي.

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وعلى الرغم من هذه المعركة القانونية.. طلب أحد عشاق نادي النصر عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"، من بيتروس ماثيوس، العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من جديد.

ومن ناحيته.. رد بيتروس على هذا الطلب؛ قائلًا: "أنا نصراوي إلى الأبد"؛ في تأكيد جديد على عشقه لهذا الكيان الكبير، رغم الخلافات الأخيرة.

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جدير بالذكر أن بيتروس لعب 103 مباريات رسمية مع الفريق الأول لنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا 9 آخرين.

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