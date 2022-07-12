المغرب
"المطار من هُنا" .. مشجع مغربي يسخر من إسبانيا بعد توديع كأس العالم
هدى عزيز
11:58 ص غرينتش+2 7/12/2022
انتشر فيديو ساخر لجماهير المغرب من إسبانيا عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، وإقصاء الماتادور الإسباني من دور ال16 بركلات الترجيح.
أحد المشجعين المغاربة قام بتصوير اثنين من المشجعين الإسبان على متن حافلة وهما يرتديان قمصان منتخب بلادهما وقال لهما في البداية: "حظًا سعيدًا، أنتم فريق جيد!"
لكنه غير طريقة كلامه بعد ذلك بالصراخ ساخرًا قائلًا: "المطار من هنا".
الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي للمشجع المغربي الذي يُدعى "يحيى حيدر" حصل على أكثر من خمس ملايين مشاهدة.
مباراة للتاريخ.. ركلات الترجيح التي قادت المغرب إلى ربع النهائي 🇲🇦🔥#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCuppic.twitter.com/GQ5mfqfi7P— GOAL Arabia (@GoalAR) December 7, 2022
الجدير بالذكر أن منتخب المغرب سيواجه البرتغال في ربع النهائي يوم السبت القادم.
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