المصري يرد على أخبار مفاوضات لاعبه مع الأهلي

النادي أصدر بياناً للرد على الاخبار التي أفادت بمفاوضات الأهلي مع لاعب الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح مجلس إدارة النادي المصري البور سعيدي، حقيقة التفريط في إسلام عيسى جناح الفريق، ومفاوضاته مع الأهلي.

ونشر النادي بياناً، كُتب فيه: "الخبر الذي تم نشره في إحدى الصحف المسائية والتي تحدث عن انتقال إسلام عيسى للأهلي، عار تماماً من الصحة".

وواصل: "الشؤون القانونية في النادي، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازم تجاه تلك الصحيفة، التي تقوم بنشر أخبار مغلوطة تتسبب في إحداث بلبلة داخل جماهير القلعة الحمراء".

وأضاف البيان: "نسعى لتدعيم صفوف الفريق، وليس التفريط في أحد أعمدته الأساسية".

الجدير بالذكر ان عيسى صاحب الـ 22 عاماً، شارك مع المصري هذا الموسم في 14 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.