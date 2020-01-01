المصري يؤكد استمرار إيهاب جلال في بيان رسمي

المصري يسعى للحفاظ على استقرار الفريق ويأمل في تحسن النتائج

أصدر النادي المصري البورسعيدي، بيانًا رسميًا، بعد الهزيمة أمام بيراميدز ، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية .

المصري تعرض لهزيمة ثانية أمام بيراميدز في دور المجموعات، مما يكمل نتائجه المخيبة خلال الموسم الحالي مع إيهاب جلال المدير الفني.

وتمسك مجلس إدارة المصري بإيهاب جلال واستمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، رغم النتائج محافظين على استقرار الفريق.

وجاء البيان على النحو التالي: " يؤكد مجلس إدارة النادي المصري على عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية".

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وأضاف البيان: "يهيب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا".

وتابع : "مجلس إدارة النادي المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة بيراميدز، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات".