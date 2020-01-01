الوضع يزداد سوءًا .. نقل حارس المصري للمستشفى بسبب كورونا

المصري البورسعيدي به 16 حالة إصابة بالفيروس

أعلن النادي المصري البورسعيدي، نقل حارس مرماه أحمد عبد الفتاح، إلى إحدى المستشفيات، على إثر تدهور حالته الصحية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

النادي البورسعيدي كان قد أعلن أمس الأحد، اكتشاف 16 حالة إصابة بالفيروس في صفوفه ما بين لاعبين وجهاز فني، منها طارق العشري؛ المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

وقال طارق هاشم؛ عضو مجلس إدارة المصري، خلال تصريحاته لقناة "النهار": "حالة عبد الفتاح صعبة للغاية، فإصابته بالفيروس قوية، طلبنا الإسعاف له، من أجل نقله على وجه السرعة إلى العناية المركزة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "يجب أن يؤجل اتحاد الكرة مواجهتنا أمام حرس الحدود، فقبل أيام قام بتأجيل مواجهة الإنتاج الحربي ونادي مصر، لوجود إصابات في صفوف الأول".

من المقرر أن يلتقي الفريق البورسعيدي الليلة أمام الحرس، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، بعدما حمل اتحاد الكرة مسؤولي النادي مسؤولية الإصابات، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)