اتحاد كرة القدم يؤكد تطبيق اللائحة على المصري بعد انسحابه أمام الإسماعيلي

المصري لم يلعب اللقاء

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنه سيُطبق اللوائح والقوانين الخاصة بحالة انسحاب المصري أمام الإسماعيلي في مباراة الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وكان من المفترض أن تُقام مساء اليوم مباراة المصري والإسماعيلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية، لكن النادي البورسعيدي لم يحضر للملعب احتجاجًا منه على خوض اللقاء رغم حالات الإصابة بفيروس كورونا لديه.

وقد أعلن الحكم بعد مضي 20 دقيقة من موعد انطلاق اللقاء وتواجد لاعبي الإسماعيلي على أرض الملعب نهاية اللقاء بانسحاب المصري واعتباره خاسرًا 2-0.

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الاتحاد المصري أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله على أن تطبيق اللوائح على الجميع هو ضمان تحقيق العدالة بين كافة عناصر اللعبة.

وأوضح الاتحاد تفاصيل الأزمة وحيثيات اتخاذ قرار خوض اللقاء عبر خمس نقاط، مشيرًا في إحداها إلى أن رئيس النادي المصري وافق على تأجيل مباراة واحدة لفريقه بعد اكتشاف وجود 12 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه، وفيما يلي بيان الاتحاد المصري كاملًا ..

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على تطبيق مبدأ حاكمية اللوائح في كل المواقف ضمانًا لتحقيق العدالة بين كل عناصر اللعبة وترسيخ الشفافية في كل تعاملات الاتحاد انطلاقًا من كونه بيت العائلة الكروية الذي يقف داعمًا لكل الأندية محتويًا لأي مشاكل تصادفها مزيلًا لأي صعوبات تواجهها.

وعلى هذا الأساس فإن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من انسحاب فريق النادي المصري من مباراته أمام الإسماعيلي التي كان محددًا لها لها مساء اليوم ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020، لن يخرج موقف الاتحاد المصري عن تطبيق لائحة المسابقات وبنودها في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى لائحة لجنة الانضباط في مواجهة أي خروج عن القواعد الأدبية المعمول بها أو أي تجاوز من أي عناصر اللعبة.

ويهم الاتحاد المصري لكرة القدم أن يؤكد على أن تطبيقه لهذه اللوائح تنبع من ارتياح ضمير مسئوليه لكل مواقف وقرارات الاتحاد في التعامل مع أزمة إصابات المصري بفيروس كوفيد 19 وغيرها من إصابات الأندية الأخرى والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية:

أن الاتحاد المصري لكرة القدم حريص على التصرف في إطار تحقيق مصالح جميع أطراف المنظومة الكروية وفي مقدمتها صناعة كرة القدم والحفاظ على سلامة أعضاء المنظومة واتباع الاجراءات الملزمة المطبقة بمعرفة الجهات المختصة.

كما أن الاتحاد المصري حريص على التواصل الدائم مع الأندية، وهو ما انعكس على التواصل الدائم والمباشر بين رئيسي الاتحاد والنادي المصري في كل تطورات الحالة الأخيرة خاصة بعد اتفاقهم علي تأجيل مباراة واحدة فقط وموافقة رئيس نادي المصري علي ذلك.

ليس هناك أي اختلاف في التعامل مع الأندية حيث التعامل مع حالتي ناديي الإنتاج الحربي والمصري بأسلوب واحد من حيث تأجيل مباراة واحدة، إضافة إلى التسهيلات الطبية التي يقدمها الاتحاد في هذه الحالات، فقام بزيادة عدد المسحات للنادي المصري إلى 50 مسحة بدلًا من 35 لإتاحة الفرصة أمامه للاستفادة من قائمته بالكامل ( 30 لاعبًا ) بالإضافة إلى 17 لاعبا تحت السن مرتبطين بتعاقدات مع النادي، كما أن اللجنة الطبية بالاتحاد كانت جاهزة لإجراء 30 مسحة إضافية (رابيد تاست) في ملعب المباراة إذا ادعت الضرورة ذلك وتكون مسؤولية النادي ارسال اسماء اللاعبين المحددين لاجراء الكشف.

اتخذ الاتحاد المصري قرارًا رسميًا وواضحًا بأنه سينظر في تأجيل المباريات التي يتجاوز عدد الإصابات في صفوفه عن 10 حالات من بين اللاعبين الثلاثين المقيدين في قائمة الفريق الأول، وبناء عليه تم تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود، إلا أن القرار نفسه لم ينطبق على مباراة المصري والإسماعيلي، حيث أشارت نتائج المسحات إلى إصابة ٩ لاعبين فقط من بين الثلاثين لاعبًا المسجلين في قائمة الفريق الأول.