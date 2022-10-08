المصائب لا تنتهي .. إصابة "حل" ليفربول للخروج من الأزمة!

الأمور تتصعب على ليفربول

يبدو أن الحظ الجيد لن يقف بجوار فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي، حيث تعرض لاعب وسط الميدان أرتور ميلو إلى إصابة ستبعده عن الملاعب فترة طويلة.

وكان الريدز قد ضم النجم البرازيلي من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في آخر يوم من سوق الانتقالات الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وجاء أرتور من أجل مشاكل مركز متوسط الميدان لدى ليفربول، لأن فريق المدرب يورجن كلوب يعاني من عدة إصابات ونقص في الجودة في هذا المكان.

لكن يبدو أن ميلو لن يكون مفيدًا على الإطلاق للريدز، لأنه قد تعرض لإصابة في التدريبات، ومن الوارد أن يبتعد عن الملاعب لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وبالتالي سيفقد أرتور جميع مباريات ليفربول المتبقية حتى كأس العالم، والمسابقة نفسها، ومن المحتمل أن يغيب عن بعض المواجهات بعد ذلك أيضًا.

وسيخضع النجم البرازيلي إلى جراحة من أجل العودة، وبالطبع سيغيب لمدة طويلة من أجل إتمام عملية الشفاء.

ولم يشارك أرتور بعد في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان مجرد بديل في الخسارة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه آرسنال يوم الأحد على ملعب الإمارات ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.