المصائب لا تأتي فرادى.. نجم البرازيل أحدث المنضمين لمستشفى ريال مدريد

إصابة مزعجة في مباراة عنيفة..

انضم البرازيلي رودريجو إلى مستشفى ريال مدريد، خصوصًا بعد التوقف الدولي الذي يبدو أنه لم يمر مرور الكرام على نجم "السيليساو".

لقد مر رودريجو بمباراة شديدة العنف سواء داخل الملعب أو خارجه، تعرض على إثرها لإصابة غير مريحة في الركبة.

وفور وصوله إلى ريال مدريد، خضع للفحوصات في مدينة "فالديبيباس" الرياضية، والتي أسفرت عن وجود مشكلة على مستوى الركبة.

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باتت مشاركة رودريجو أمام قادش محل شك كبير، نظرًا لأنه قد لا يتعافى في هذا الوقت، أو على الأقل لن يسمح له الجهاز الطبي لريال مدريد بالمخاطرة.

صحيفة "آس" الإسبانية، تؤكد نقلًا عن مصادر في جهاز ريال مدريد الطبي أن الأمور ليست مقلقة بشكل كبير، وقد يكون رودريجو متاحًا في الأسابيع التالية مباشرة.