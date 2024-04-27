"تكفل بمصاريف عُمرته" .. المشجع السنغالي "باكو" يوجه رسالة شكر لنجم الهلال!

صاحب الهتاف الأشهر في مدرجات الزعيم

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حرص المشجع السنغالي أليو باكو، على توجيه رسالة شكر إلى مواطنه كاليدو كوليبالي، لاعب نادي الهلال.

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وظهر المشجع السنغالي في مقطع فيديو، متداول بين الحسابات الجماهيرية لنادي الهلال وهو يؤدي مناسك العمرة، موجهًا الشكر للنجم كوليبالي الذي تكفل بمصاريفه لأداء الشعائر.

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت المشجع السنغالي للمرة الأولى في مدرجات الهلال، خلال ديربي الرياض وهو يدعم ويساند الزعيم من مدرجات استاد الملك فهد الدولي، مردداً "الهلال، لا إله إلا الله".

ولاقت هذه اللقطات رواجًا واسعًا، حيث تحول أليو باكو إلى أيقونة لدى جماهير الهلال واشتهر كثيرًا بينهم، حتى أنه صار مقربًا من لاعبي الزعيم وعلى رأسهم مواطنه كاليدو كوليبالي.

كان الهلال قد تغلب على ضيفه الفتح بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وعزز الهلال صدارته لدوري روشن، حيث رفع رصيده إلى 80 نقطة متفوقًا على ملاحقه النصر بـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السادس.

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