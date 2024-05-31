المشاكل تبدأ مبكرًا.. أزمة برشلونة الاقتصادية تضرب هانز فليك!

هل يتمكن الألماني من محو كل هذه السلبيات؟

يواجه برشلونة أزمة اقتصادية حادة، هذا ما يعرفه الجميع، لكن تأثيرها بات سريعًا على حالة المدرب الألماني الجديد، هانز فليك.

برشلونة لم يستطع تسجيل فليك وطاقمه الفني إلى الآن ضمن تشكيله، نظرًا لعدم وجود متسع مادي لفعل ذلك وفقًا لصحيفة "ماركا".

وكان برشلونة يعول على الحصول على أكثر من 85 مليون جنيه إسترليني قيمة المتأخرات لدى شركة "ليبيرو" الألمانية التي أبرمت صفقات ضمن الرافعات الاقتصادية التي أبرم برشلونة بها تعاقداته الموسم قبل الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة يطمح للحصول على تلك الأموال لبدء سياسته في الميركاتو المعتمدة عليها وكذلك على عملية تقليص رواتب حاسمة، وترشيد نفقات وجلب استثمارات جديدة، وبيع لاعبين ذوي قيمة عالية في الألعاب المختلفة.