"المسوا أنوفكم يا كذابين!".. كاسياس ينفي بقوة أنباء ارتباطه بشاكيرا

الإسباني لم يخلف زميله السابق!

نفى أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد إيكر كاسياس الشائعات حول مواعدته للزوجة السابقة لزميله السابق في منتخب إسبانيا جيرارد بيكيه، شاكيرا.

كاسياس هو الآخر أنهى إجراءات طلاق زوجته الصحفية الرياضية الشهيرة سارا كاربونيرو، لتبدأ الشائعات في الانطلاق حول علاقة بنجمة موسيقى البوب الكولومبية بعد انفصالها عن بيكيه في وقت سابق من العام الجاري.

المسوا أنوفكم!

بدأ كل شيء من متابعة كاسياس البالغ من العمر 41 عامًا لحساب شاكيرا على إنستجرام، الأمر الذي أشعل الجدل حول طبيعة علاقة الثنائي، ولكن كاسياس اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منصة لتكذيب كل هذه الأمور.

في مجموعة من الصور المتتالية على إنستجرام، نشر حارس مرمى منتخب إسبانيا السابق حفنة من الأخبار التي تحدثت عن ارتباطه بشاكيرا مومئًا لكل منها برمز تعبيري يشير إلى أنه لا يدري من أين أتت تلك الأقاويل؟.

ثم عقب بعبارة "المسوا أنوفكم" بالإسبانية مع استخدام رمز "يا إلهي" التعبيري بشكل غاضب ردًا على التقارير التي يبدو أنها أغضبت بطل العالم في 2010، وهو تعبير عن المغالطة والكذب من مفهوم "طول الأنف".

وكان كل من بيكيه وشاكيرا أعلنا انفصالهما في يونيو الماضي، بعد 12 عامًا في علاقة من أشهر العلاقات بعالمي كرة القدم والفن معًا، التقيا في 2010 حين كان مطلوبًا من شاكيرا أداء اغنية "واكا واكا" في افتتاحية مونديال جنوب إفريقيا.

وأسفرت علاقة بيكيه وشاكيرا عن ابنين، ميلان بعمر 9 أعوام، وساشا بعمر 7 أعوام.