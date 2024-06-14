المستقبل لريال مدريد .. بيريز يقطع الطريق على عمالقة إنجلترا نحو جوهرة المليونيرات

خطة محكمة لخطف موهبة الأرجنتين على طريقة إندريك

وضع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خطة محكمة من أجل حسم صفقة الموهبة الأرجنتينية الواعدة فرانكو ماستانتونو لاعب ريفربليت.

ويرتبط ماستانتونو صاحب الـ16 عامًا، بعقد مع ريفربليت ينتهي في ديسمبر 2026، لكن اللاعب الأعسر قدم أدلة كثيرة على موهبته الكبيرة رغم صغر سنه، حيث يجيد اللعب كلاعب وسط هجومي وفي الجناحين.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن بيريز يريد أن يقطع طريق أندية الدوري الإنجليزي التي تطارد فريق المليونيرات من أجل إقناعهم بإطلاق سراح ماستانتونو خلال الصيف المقبل.

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وأشارت إلى أن بيريز يقود بنفسه المفاوضات مع النادي الأرجنتيني، حيث اجتمع مع قادة ريفيربليت في وجود مسؤولين من الريال، من أجل التفاوض على المقابل المادي للصفقة، بعدما نجح في إقناع اللاعب بارتداء قميص الميرنجي بل واتفق معه أيضًا على الراتب.

وينتظر أن يعقد مسؤولي الريال اجتماعًا آخر لحسم الصفقة في أسرع وقت، بغض النظر عن موعد انضمام اللاعب للنادي المالكي، حيث أنه يعتبر أحد أهم البنود التي سيتم الاتفاق عليها مع إدارة ريفربليت.

ويدرس الريال تأجيل وصول ماستانتونو إلى أغسطس 2025، وتحديدًا حينما يبلغ ماستانتونو 18 عامًا، حتى تسمح رابطة الليجا بقيده، مثلما حدث في صفقة البرازيلي إندريك.