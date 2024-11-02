المستحيل يطبخ على نار "جورج مينديش".. صديق لابورتا يرفض استسلام برشلونة في صفقة رافاييل لياو!

النجم البرتغالي مطلب كبير لجوان لابورتا

تحتاج صفقة انتقال رافاييل لياو من ميلان إلى برشلونة إلى جهد كبير كي يتم إبرامها في ضوء الحالات المختلفة لكل أطرافها، ميلان.. اللاعب.. والنادي الكتالوني.



لكن هناك شيئًا واحدًا أو على الأرجح شخصًا واحدًا يربط بين كل هؤلاء، البرتغالي جورج مينديش الذي أبرم صفقات على ذات الشاكلة من قبل.



مينديش هو المحرك لصفقة انتقال جواو فيليكس إلى برشلونة، ثم الخروج إلى تشيلسي، والحالة كانت متشابهة مع لياو الذي يواجه المشاكل مع مدربه باولو فونسيكا، تمامًا كما كان فيليكس في خضم مشاكل مع دييجو سيميوني.



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برشلونة يبرز كاسم واضح يرغب في ضم لياو، المفضل من قبل جوان لابورتا، لكن الأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني قد تعيق تطلعات كل الأطراف.



يدرك ميلان أن مينديش مقرب لرئيس برشلونة جوان لابورتا، ويدرك أيضًا كم يرغب برشلونة في الحصول على جناح أيسر بمواصفات لياو بعد الفشل في ضم نيكو ويليامز.



لكن في الوقت ذاته، يحتاج لياو إلى ميلان كي يشارك في المباريات ويقف على قدميه من الناحية البدنية، كي يكون متاحًا لأندية كبيرة في الميركاتو الشتوي أو الصيفي، وبالمناسبة مينديش في عجلة من أمره لإخراج لياو من ميلان في الشتاء!.



كذلك يحتاج ميلان إلى لياو، سواء من الناحية الفنية، أو من ناحية التسويق، لأن البرتغالي قد يدر له أموالًا طائلة حال وصوله إلى مستواه في الوقت الراهن.



شبكة "ريليفو" تشير إلى أنه حتى الوقت الراهن، لم يتلق ميلان أي تواصل مباشر من برشلونة، والأمر فقط يتعلق برغبة مينديش وتحركاته وتواصله مع كل الأطراف.



ظروف برشلونة الصعبة على الأرجح ستحسم الأمور، لأن النادي الكتالوني قد يعاني أصلًا في الشتاء من عدم القدرة على تسجيل صفقتيه داني أولمو وباو فيكتور، فكيف يمكن أن يتطلع إلى رافاييل لياو في المدى القريب؟.

