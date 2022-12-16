المزيد من المشاكل للاوتارو .. زوجته تبتلع زجاجاً وتذهب للمستشفى!

واقعة غريبة واتهامات متبادلة

واصلت المشاكل مطاردة لاوتارو مارتينيز في كأس العالم عقب تعرض زوجته لحادثة غريبة في قطر واضطرارها للذهاب للمستشفى والسفارة الخاصة ببلادها.

مهاجم إنتر بدأ المونديال أساسياً، ولكن عقمه التهديفي أفقده مكانته في تشكيل ليونيل سكالوني، وحتى كاحتياطي أضاع عدة فرص خطيرة عند المشاركة كبديل.

ونشرت أجوستينا جاندولفو، زوجة اللاعب الحاضرة لمساندته في قطر، عبر خاصية الصور في إنستجرام تفاصيل الواقعة الغريبة التي تعرضت لها هي وشقيقتها وزوج شقيقتها عقب خروجهم للاحتفال بعبور الأرجنتين للنهائي.

وقالت جاندولفو إنهم وجدوا قطع زجاج في المشروبات الخاصة بهم، وتوجب عليهم الذهاب للمستشفى، كما توجهوا للسفارة الأرجنتينية في قطر لمعرفة نظام التأمين الصحي في ظل إبلاغهم بخطورة بلع الزجاج.

صاحب المحل اتهم بحسب "ماركا" أجوستينا وعائلتها بوضع الزجاج في المشروبات والإضرار بسمعته، الأمر الذي نفته زوجة لاوتارو وأكدت أن هناك شهود على الواقعة.