المزيد من المتاعب لبرشلونة؟ .. دعوى قضائية جديدة ضد إنريكيز نيجريرا

أثر على سمعة التحكيم الإسبانية!

رفع الحكم الكتالوني شافيير إسترادا فرنانديز، دعوى قضائية ضد نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا ونجله خافيير بسبب مزاعم بالفساد الرياضي في مدفوعات لتقديم المشورة لبرشلونة.

إسترادا طلب التحقيق في "قضية إنريكيز نيجريرا" للدفاع عن شرف الحكام بعد أن أثرت هذه القضية على سمعة لجنة التحكيم الإسبانية.

ويدين إسترادا "قضية نيجريرا" التي أكد أنها تُهدد شفافية كرة القدم الاحترافية ونزاهة هيئة التحكيم.

الشكوى المقدمة في محكمة برشلونة، ضد الأب والابن، لأن خافيير إنريكيز كان مديرًا لشركة "DASNIL 95 SL"، بين عامي 2001 و 2018، وأصدر نادي برشلونة فاتورة بحوالي 7 ملايين يورو لمدفوعات حصلت عليها الشركة المذكورة مقابل مشورة تحكيمية.

نيجريرا قدم مشورة وخدمات المراقبة إلى نادي برشلونة "بهدف ضمان التحكيم لصالح مصالح نادي برشلونة" بينما كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام.

ويواصل تحقيق المدعي العام مساره وفي غضون ذلك تتواصل الشكاوي والاحتجاجات من مختلف المؤسسات، وأصدرت رابطة الليجا بيانًا للتحقيق في قضية نيجريرا التي أيدتها جميع الأندية باستثناء ريال مدريد وبرشلونة.