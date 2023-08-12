المزيد من الأهداف والاحتفالات .. "الرجل العنكبوت" ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي الكأس

ميسي يواصل تألقه في أمريكا

واصل ليونيل ميسي تأثيره على إنتر ميامي، الذي لم يعرف الهزيمة منذ أن شارك الأرجنتيني في صفوفه، حيث وصل الفريق إلى الانتصار الخامس في جميع المسابقات لأول مرة هذا الموسم، وسجل الأرجنتيني هدف فريقه الرابع في شباك شارلوت.

إنتر ميامي تغلب على شارلوت برباعية دون رد، في ربع نهائي كأس الرابطات، وبدأت الحفلة التهديفية لرفقاء ميسي عند الدقيقة 12 من علامة الجزاء بأقدام جوزيف مارتينيز، وأضاف روبير تايلور الهدف الثاني في اللقاء عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم كتيبة تاتا مارتينو بهدفين دون رد.

وسجل أديلسون مالاندا لاعب شارلوت هدف ميامي الثالث، بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة 78، وأخيرًا اختتم ليونيل حفل فريقه التهديفي في الدقيقة 86، ليواصل وضع بصمته في كل مباراة مع الفريق.

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الأرجنتيني سجل ثماني أهداف خلال أول خمس مباريات بقميص إنتر ميامي في جميع المسابقات، ومع كل هدف جديد يأتي احتفال جديد على طريقة أبطال أفلام "مارفيل".

وهذه المرة احتفل ميسي على طريقة شخصية "سبايدر مان" أو "الرجل العنكبوت"، ليواصل سلسلة من الاحتفالات الرائعة بدأها بالاحتفال بشخصية "ثور" ثم "النمر الأسود".

إنتر ميامي تأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطات لمواجهة فيلاديلفيا يونيون والتي ستقام فجر يوم الأربعاء المقبل.