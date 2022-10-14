المزيد من الأخبار الطيبة لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. ثنائي الهجوم والدفاع على وشك العودة

الفريق الكتالوني تلقى العديد من الأنباء السيئة مؤخرًا.. آن أوان التعافي!

تدرب لاعبو برشلونة اليوم في المدينة الرياضية قبل يومين من كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد ولا يزال تشافي يعاني من غياب اسمين بارزين عن تشكيلته هما رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن.

لكن مع عودة جول كوندي للتدريبات الجماعية وزيادة إمكانيات لحاقه بمباراة ريال مدريد، تلقى تشافي أخيرًا أنباء إيجابية.

بيليرين وديباي.. أنباء إيجابية أخيرًا!

في ذات السياق، بدأ كل من هيكتور بيليرين وممفيس ديباي اللذين تعرضا للإصابة أيضًا خلال الأسابيع الأخيرة التدريبات بالكرة، ورغم أنهما لن يكونا متاحين بالتأكيد للكلاسيكو، إلا أن عودتهما القريبة للتدريبات الجماعية تمثل أنباء جيدة للبلوجرانا والمدرب تشافي.

التوقف الدولي الذي حدث منذ أقل من شهر تكبد فيه برشلونة خسائر عديدة على مستوى تشكيلته، كلفته بنسبة كبيرة الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد التعثر مرتين أمام إنتر ميلانو، واحدة بالهزيمة والأخرى بالتعادل.

في تدريبات برشلونة اليوم أيضًا، ظهر لأول مرة هذا الموسم حارس برشلونة الشاب أندير أسترالاخا، والذي دخل قائمة برشلونة الموسم الماضي في مباراة وحيدة في الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يجري برشلونة تدريبًا أخيرًا السبت مساءً، قبل أن يرتحل إلى العاصمة مدريد لملاقاة غريمه التقليدي في لقاء يترقبه العالم أجمع.