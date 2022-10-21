المزيد عن عقد هالاند.. وكلاء النرويجي يستهدفون مليار يورو!

نجم مانشستر سيتي مكسب لأي نادٍ

أفصحت الإيطالية رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال النرويجي إرلينج هالاند عن العديد من التفاصيل التي تخص عقد هداف البريميرليج برفقة مانشستر سيتي.

وقال بيمينتا في تصريحات لشبكة "سكاي": "عقد محسن مع مانشستر سيتي؟ نود ذلك بكل تأكيد، إذا أرادوا أن نتناقش اليوم سنكون سعداء، لماذا لا يحدث ذلك؟ سيكون من الجيد".

ولدى سؤالها عن القيمة المحتملة لانتقال هالاند في المستقبل، أشارت بيمينتا إلى أن الأمر قد يتم مقابل "مليار يورو!".

وأضافت: "هذا ما أعتقده، لأنك إن وضعت في الحسبان قيمته الرياضية والصورية والدعائية، فلن يستحق الأمر أقل من مليار!".

وأردفت: "وإذا أردت المقارنة، فمن الطبيعي أن يقارن هالاند بكيليان مبابي، وأنتم تعرفون ماذا يدور في السوق الآن".

وخلال الآونة الأخيرة، أثيرت تفاصيل عديدة حول وجود بند في عقد هالاند برفقة مانشستر سيتي يقضي بوجود شرط جزائي مقابل 200 مليون يورو يتم تفعيله في 2024 لأي راغب في ضم النرويجي.

لأول مرة يتم التعليق من أحد وكلاء هالاند بشكل رسمي، ورغم أن بيمينتا امتنعت عن الإجابة، إلا أن عدم الإجابة بالنفي يؤكد ما يرمي إليه هذا البند.

وكان "جول" قد أخبر منذ أسابيع بتأكيد وجود هذا الشرط الجزائي مع نفي أفضلية ريال مدريد لضم هالاند كما تحدثت بعض الشائعات القادمة من إسبانيا.

وأكد الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أمس من جديد وجود الشرط الجزائي بهذه القيمة، 200 مليون يورو تفعل في 2024.