"المزح ممنوع".. القائمة الكاملة لضوابط البرازيل بعد قصة "الشعر الوردي"!

محاولة لتنظيف صورة منتخب السيليساو

تحدث يان كوتو لاعب جيرونا مؤخرًا، عن إجبار الاتحاد البرازيلي له على تغيير لون شعره بعد الاستدعاء للفريق، وهي الخطوة التي أثارت حالة من الدهشة.

البعض توقع أن كوتو يُبالغ في حديثه للصحفية يارا فانتوني عبر قناتها، بأنه تم إجباره على ظهور شعره باللون الأسود بعد صبغه بالوردي الفاتح، ولكن يبدو أن القصة حقيقية، بل هناك بعض الضوابط الأخرى.

موقع "UOL" البرازيلي، قال إن الاتحاد المحلي عقد اجتماعًا مع اللاعبين، وحدد لهم بعض الإرشادات التي يجب اتباعها أثناء التواجد مع منتخب السيلساو، وجاءت كالتالي..

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نقل صورة الجدية التامة مع الفريق، تجنب ارتداء الأقراط البراقة، عدم ارتداء القلائد باهظة الثمن، استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بعقلانية وتكتم دون مزح وعدم استخدام الهاتف المحمول على مائدة العشاء، إلا بعد الانتهاء من تناول الوجبة.

وحضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني وعدد مختار من اللاعبين، والهدف منه هو تنظيف صورة المنتخب البرازيلي وإضفاء المزيد من الجدية عليه.

جدير بالذكر أن البرازيل تستعد لخوض كوبا أمريكا في الولايات المتحدة هذا الشهر، حيث تلعب ضد كوستاريكا يوم 25 يونيو، قبل التوجه بعدها لمواجهة باراجواي وكولومبيا بمرحلة دور المجموعات.