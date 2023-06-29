"المزاد الإنجليزي" يهدد أحلام ريال مدريد في ضم كيليان مبابي

مانشستر يونايتد وليفربول يترقبان الموقف

يتمسك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقراره ببيع مهاجم الفريق كيليان مبابي هذا الصيف، إذا لم يقم بالتوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي.

مبابي وضع باريس في ورطة حقيقية، بعدما أخبر النادي بعدم رغبته في التجديد، ليصبح النادي الفرنسي مهددًا بخسارة اللاعب بالمجان في صيف عام 2024، وسط ترقب من ريال مدريد للموقف للتعاقد مع بديل لكريم بنزيما.

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني أشار إلى أن باريس لن يجعل الأمور سهلة على ريال مدريد، ويريد الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة وفتح المزاد العلني على شراء مبابي هذا الصيف.

وأكد البرنامج أن باريس منح مبابي مهلة مدتها 10 أيام من أجل الاجتماع للتوقيع على عقد جديد، وإذا لم يوافق اللاعب سيتم عرضه للبيع في الوقت الذي يجهز فيه ريال عرضًا بـ250 مليون يورو للتعاقد مع النجم الفرنسي.

ولكن الأمور لن تكون سهلة على ريال بسبب ترقب بعض الأندية الإنجليزية للموقف مثل مانشستر يونايتد وليفربول، وسط توقعات بتحركات قادمة بعد انتهاء المهلة التي منحها باريس لمهاجمه.

يذكر أن مبابي خرج بشكل علني للحديث عن رغبته في البقاء لمدة موسم آخر مع باريس بغض النظر عن التجديد، وهو الأمر الذي يرفضه النادي الفرنسي تمامًا.