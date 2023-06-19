المرور الزئبقي وتصدي البطولة .. ليونيل ميسي يختار 6 لحظات عالقة في ذهنه من مونديال 2022

لحظات لا تنسى في حياة الأرجنتيني

لقد مرت ستة أشهر منذ أن فاز منتخب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وهي علامة بارزة لا تزال في تاريخ كرة القدم، ويبدو أن ليونيل ميسي لا يزال يعيش متعة رفع كأس العالم في استاد لوسيل إلى الآن.

ميسي استعاد ذكريات البطولة ببعض الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مؤكدًا أنه لا يتوقف عن التفكير في هذه اللحظة حتى الآن، وجاء من تلك اللحظات الأهم بالنسبة لميسي تصويبته في الهدف الأول أمام المكسيك الذي مهد الطريق للعبور من دور المجموعات، وتصدي إيميليانو مارتينيز لكرة راندال كولو مواني في النهائي الذي أعطى فرصة للذهاب إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لراقصي التانجو.

وكتب بطل العالم معلقًا على الصور التي نشرها: "نحتفل بمرور نصف عام منذ أن رفعنا أجمل الكؤوس، ستة أشهر لم أتمكن فيها من التوقف عن التفكير في كل ما عشناه، في مدى مجهودنا وفخرنا به، وكيف نستمتع به حتى اليوم".

وأضاف: "من الصعب تلخيص كأس العالم بصور، فأنا أحتفظ بالكثير منها، حيث لا يمكن أن تناسب أي ألبوم، ولكن مع اقتراب مرور 6 أشهر، أردت أن أشارك بعض اللحظات التي تأتي إلى ذهني في كثير من الأحيان وتجعلني سعيدًا عندما أتذكرها بسبب كيفية ومتى حدوثها".

وأتم: "أرسل لكم عناقًا كبيرًا وأستغل هذه الفرصة لتهنئة جميع الآباء اليوم".

يذكر أن ميسي كان بطل القصة لراقصي التانجو مساهمًا في إضافة نجمه الثالث على قميص البلاد، حيث سجل قائد الأرجنتين سبعة أهداف ووزع ثلاث تمريرات حاسمة لينتهي به الأمر على منصة التتويج رافعًا كأس العالم.