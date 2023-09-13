هذه المرة مع الأهلي .. كلمات مؤثرة من عبد الله عطيف بعد إصابته بـ"الصليبي الثالث"

أول رسالة من عبد الله عطيف بعد إصابته

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وجّه عبد الله عطيف، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جماهيره؛ بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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الفحوصات الطبية التي خضع لها عطيف، اليوم الأربعاء، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي؛ وهي الثالثة له خلال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

وكتب عطيف عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بالرباط الصليبي، اللهم لا اعتراض".

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وأضاف النجم البالغ من العمر 31 سنة، بكلمات مؤثرة: "تعبت نعم.. بكيت نعم.. عانيت نعم؛ لكن عندما تعلم أن الله، كتب لك كل هذا، ارتحت كثيرًا ولله الحمد".

وقدّم عبد الله عطيف، الشكر إلى جميع من حرص على الاطمئنان عليه، ولكل من بعث إليه برسائل الدعم، مختتمًا منشوره؛ بالقول: "يعطيكم ألف عافية.. ولا يوريكم مكروه".

جدير بالذكر أن عطيف، انضم إلى صفوف الأهلي في صيف العام الحالي؛ بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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