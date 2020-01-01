المربع الذهبي ضمن مقترحات استكمال الدوري السعودي

يتصدر نادي الهلال حاليًا بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر

كشفت تقارير صحفية محلية عن وجود مقترح داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الموسم الحالي 2019\2020 من أجل استكمال بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها أشارت أن أبرز المقترحات في حال تعذر إكمال الموسم قبل 30 يونيو المُقبل سيكون تطبيق المربع الذهبي.

وأضافت الصحيفة أن ضيق الوقت قد يتسبب في اللجوء لهذا المقترح من قبل المسؤولين، وذلك من أجل حسم بطل النسخة والمقاعد الآسيوية وكذلك الفرق التي ستهبط.

المزيد من الفرق

ويتصدر نادي الهلال حاليًا بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

وتُحيط حالة غموض كبيرة بمصير النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توقف المسابقة خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

المربع الذهبي يُحدد بطل الدوري و45 يوم لإنهاء الموسم - أبرز عناوين الصحف السعودية 19 مارس

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق نظام المربع الذهبي بالسعودية، حيث سبق وتم تطبيقه منذ موسم 1991 وحتى موسم 2007، وتم خلال هذه الفترة العديد من التعديلات على نظام حسم اللقب.