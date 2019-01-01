المراهق مويس كين يواصل التألق ويعادل رقم بوجبا

نجم يوفنتوس مويس كين يعادل رقم بول بوجبا بـ 5 أهداف مع يوفنتوس في الموسم الأول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الإيطالي الشاب مويس كين تألقه مع يوفنتوس، وذلك عندما عادل رقم بول بوجبا بتسجيله هدفه الخامس مع البيانكونيري هذا الموسم.

وكان مويس كين قد سجل هدف الفوز ليوفنتوس في شباك ميلان، لينتزع للسيدة العجوز ثلاثة نقاط هامة في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

ودخل مويس كين بديلًا في شوط المباراة الثاني، ليسجل الهدف الثاني ليوفنتوس قبل نهاية المباراة بحوالي ربع ساعة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وبهذا الهدف، أصبح مويس كين يمتلك في رصيده 5 أهداف خلال الموسم الحالي، ليعادل رقم بول بوجبا في موسم 2013.

وأصبح مويس كين هو أول مراهق يسجل 5 أهداف أو أكثر في موسم واحد في الدوري الإيطالي منذ أن فعل بوجبا ذلك بقميص يوفنتوس أيضًا موسم 2013.

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يذكر أن مويس كين كان قد قدم أداء مميزًا في الفترة الأخيرة، مما جعل مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني يقوم باستدعائه في المعسكر الأخير.