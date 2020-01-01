المدير الرياضي لدورتموند هدف برشلونة القادم

المرشحون لرئاسة برشلونة يبحثون عنه

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أنه سيتم البحث عن المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند مايكل زورك من قبل العديد من المرشحين لرئاسة برشلونة.

مع مرور الأيام واقتراب موعد الانتخابات لرئاسة نادي برشلونة، تستمر أسماء اللاعبين المحتملين المستقبليين لفريق برشلونة في الظهور وفقًا للصحف.

وفي ظل الفوضى الإدارية التي يعيشها النادي الكتالوني في الوقت الحالي فقد ذكرت عدة مصادر كتالونية أن زورك بات على قائمة العديد من المرشحين ليكون المدير الرياضي الجديد لبرشلونة.

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ووفقًا للمعلومات التي قدمها الصحفي أوريول دومينيك، فإن المدير الرياضي الألماني سيدعم الملف الشخصي الذي يبحث عنه العديد من المرشحين لرئاسة الفريق الكتالوني.

يجب أن نتذكر أن زورك كان مسؤولًا عن التعاقد مع إرلينج هالاند لصفوف بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

قال أوريول دومينيك في برنامج "أونزي": "سيخرج زورك بأمان في الحملة الانتخابية. هناك أكثر من مرشح يلاحق هذا المدير الرياضي".

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يذكر أن برشلونة يعيش حاليًا فترة تخبط كبيرة بعد استقالة الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وما تلاها من أزمات اقتصادية ورياضية داخل النادي.