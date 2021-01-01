المدير الرياضي لبيراميدز يوضح موقف أحمد فتحي من الرحيل

هل يرحل أحمد فتحي عن بيراميدز بسبب عدم المشاركة؟

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري، عن حقيقة رغبة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق بالرحيل خلال الفترة الحالية بسبب عدم مشاركته.

أحمد فتحي انضم لبيراميدز بداية الموسم الجاري إلى بيراميدز بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، وعدم التوصل لاتفاق لتمديد تعاقده مع المارد الأحمر.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "أعرف أحمد فتحي جيدًا منذ أن شاركنا سويًا مع الإسماعيلي، وعلاقتنا جيدة ورائعة وهو أخي الصغير".

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز: "لا توجد أزمة معه كما أشيع، لكنه يشعر بالحزن بسبب عدم مشاركته، وهذا من حق أي لاعب، وقرار استبعاده خاص بالمدير الفني فقط".

وأردف أحمد فتحي تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لا أعرف تفاصيل مكالمة فتحي مع أحمد حسام ميدو المتحدث الرسمي لبيراميدز، وكانت قبل السفر إلى المغرب ولكن سنجلس مع الثنائي لحل الموقف".

ويعد أحمد فتحي من اللاعبين المميزين تاريخيًا في مصر، بمركز الظهير الأيمن، حيث انتقل إلى بيراميدز سعيًا للحصول على تجربة جديدة.